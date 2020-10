3 Ottobre 2020 14:13

Matteo Berrettini eliminato dal Roland Garros: il tennista italiano si arrende al tedesco Daniel Altmaier dopo 3 set

Matteo Berrettini lascia il Roland Garros ai sedicesimi di finale. Netto ko per il tennista azzurro, miglior italiano in classifica (attualmente numero 8 al mondo), battuto dopo 2 ore e 18 minuti di match dal tedesco Daniel Altmaier, numero 186 ATP. Berrettini è stato sconfitto in 3 set conclusi con il punteggio di 6-2 / 7-6 (7-5) / 6-4.