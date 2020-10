Roland Garros – Nadal elogia Sinner, l’azzurro resta umile: “non ho ancora vinto nulla in carriera”

7 Ottobre 2020 10:12

Rafa Nadal elogia Jannik Sinner dopo i quarti del Roland Garros: l’azzurro incassa i complimenti ma resta umile

“Un giovane talento, con tanta tanta forza e un’ottima velocità”. Rafa Nadal ha elogiato così Jannik Sinner al termine della sfida dei quarti di finale del Roland Garros andata in scena nella tarda notte di ieri. Complimenti apprezzati dal giovane azzurro che però è rimasto con i piedi ben saldi a terra: “non sono uno che guarda al futuro o al passato, ma sempre al presente. È bello sentirselo dire, ma alla fine devi dimostrare tutto. Non ho vinto niente fino ad ora. Ok, le NextGen (Finals), è un torneo. Ma alla fine non ho vinto niente. Devo restare a testa bassa e cercare di migliorare, provare a giocare dopo ore e ore di lavoro in campo. Ho un grande team dietro di me. Vedremo tra 12 mesi dove sarò”.