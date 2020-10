Roland Garros – Al cospetto del ‘Dio della terra rossa’: Jannik Sinner sogna l’impresa contro Rafa Nadal

6 Ottobre 2020 12:45

Jannik Sinner al cospetto del ‘Dio della terra rossa’: ai quarti di finale del Roland Garros l’azzurro affronterà Rafael Nadal per una sfida ricca di fascino

A 19 anni, sul centrale del Roland Garros contro il ‘Dio della terra rossa’. Un’emozione incredibile, forse una condanna sportiva, di sicuro un match ricco di fascino: Jannik Sinner si prepara ad affrontare Rafael Nadal in quella che è la partita più importante della sua vita. Il giovane talento di San Candido ha alzato il livello del suo tennis sbaragliando un avversario dopo l’altro all’interno del tabellone principale del French Open: dal grande successo contro Goffin al primo turno, ai più soft Bonzi e Coria, fino all’impresa contro Alexander Zverev nel turno precedente.

Nadal però è di un’altra categoria, i 19 Slam vinti in carriera parlano per lui. Come se non bastasse, la terra rossa è il suo terreno di caccia: 12 Slam vinti a Parigi, la sua seconda casa; 11 titoli a Barcellona; 9 agli Internazionali d’Italia. Il soprannome ‘Re della terra rossa’ gli sta stretto, siamo davanti ad una divinità. Dunque Sinner è spacciato? Forse… no. Inutile sottolineare che sul Philippe Chatrier contro Rafa Nadal c’è solo un modo di giocare: giocare bene, spendendo ogni singolare energia rimasta nel corpo, battendo un vero e proprio mostro sacro della superficie qualitativamente, fisicamente e soprattutto mentalmente. Qualità che solo un top player può avere. Jannik Sinner strappa elogi match dopo match da addetti ai lavori, colleghi e leggende del passato. Il suo futuro è roseo, il suo presente è da definire: nel pomeriggio odierno non affronterà il miglior Nadal della carriera, con poche partite nelle gambe e una forma non eccezionale. A Roma Schwartzman gli ha strappato due set, batterlo su 3 set al Roland Garros è un’impresa che Sinner può sognare. Tutti collegati sui canali Eurosport disponibili su DAZN (attiva ora) per seguire un incontro imperdibile.