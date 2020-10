Roland Garros – Ivanisevic non ha dubbi: “ecco perchè Nadal non ha alcuna possibilità di battere Djokovic”

11 Ottobre 2020 12:36

Pronostico in bilico per la finale del Roland Garros fra Novak Djokovic e Rafa Nadal: Goran Ivanisevic prova a sbilanciarsi in favore del n°1 al mondo

Cresce l’attesa per la finale del Roland Garros che questo pomeriggio metterà di fronte Novak Djokovic e Rafa Nadal, rispettivamente numero 1 e numero 2 del ranking mondiale maschile. Era la finale annunciata già dall’inizio del torneo, quella che mette l’uno contro l’altro il giocatore più in forma del momento e il ‘Re della terra rossa’. Difficile fare un pronostico perchè se è vero che Nadal ha vinto 99 match su 101 al Roland Garros, torneo nel quale ha alzato 12 trofei, è anche vero che Novak Djokovic è l’unico in grado di poterlo battere.

Goran Ivanisevic, ex tennista croato e membro dello staff di Djokovic, non ha avuto dubbi nel pronosticare l’esito del match: “penso che Nadal non abbia nessuna possibilità di vincere in queste condizioni. Novak se lo è fissato ben in testa ed è il favorito. Ha corpo e testa in perfette condizioni. Ha preparato tutto nei minimi dettagli: la tattica, l’allenamento, l’alimentazione … Vuole progredire ogni giorno. È molto interessante lavorare con lui, non ho mai visto una mentalità del genere“.