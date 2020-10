Roland Garros – La finale femminile: Swiatek pronta a consacrarsi, Kenin per un bis da sogno

8 Ottobre 2020 21:38

Iga Swiatek e Sofia Kenin pronte a giocarsi la finale del Roland Garros femminile: la tennista polacca sogna di chiudere il torneo in bellezza per consacrarsi, l’americana vuole il bis dopo gli Australian Open

Alla vigilia del primo turno del Roland Garros i pronostici erano senza dubbio diversi. Del resto, immaginare una finale fra Iga Swiatek e Sofia Kenin era piuttosto difficile, ma chi vince ha sempre ragione e in finale ci arriva (quasi) sempre chi ha meritato. Il tennis femminile poi non è avvezzo al rispetto dei pronostici da diverso tempo, specialmente da quando Serena Williams si dedica più alla figlia Alexis Olympia (con tutte le ragioni del mondo) che alla racchetta.

Iga Swiatek ha meritato il suo pass per la finale: nessuno può dire il contrario. La giovane tennista polacca ha sbaragliato qualsiasi avversaria sul proprio cammino senza cedere nemmeno un set e perdendo appena 23 game in 6 partite: tre con Vondrousova al primo turno, cinque con la Hsieh al secondo, cinque con la Bouchard al terzo, tre con la Halep agli ottavi, quattro con la Trevisan nei quarti e 3 con la Podoroska in semifinale (un netto 6-1 / 6-2). Lo scalpo eccellente fra le avversarie battute è senza dubbio Simona Halep, numero 2 al mondo, favorita numero 1 e campionessa uscente del torneo. A 19 anni non è un’impresa comune, così come non lo è vincere uno Slam: la consacrazione dista appena una vittoria.

Sofia Kenin non ci sta a recitare la parte della sparring partner, poiché se la Swiatek ha sicuramente sorpreso, l’americana dovrebbe comunque partire con i galloni da favorita. Nella sua bacheca infatti è già presente uno Slam, vinto a gennaio agli Australian Open contro Garbine Muguruza, non proprio l’ultima arrivata. La numero 6 al mondo ha lasciato qualche set per strada contro giocatrici di livello sicuramente non eccelso, salvo poi ottenere una convincente vittoria per 6-4 / 7-5 contro la due volte campionessa Slam Petra Kvitova. Sofia Kenin vuole spazzare via ogni dubbio sulla ‘casualità’ del suo primo successo: lei ha la stoffa per essere una campionessa Slam, non solo una volta, ma due.