Roland Garros – Da leggenda a leggenda, Federer si congratula con Nadal: quando la stima va oltre la rivalità

11 Ottobre 2020 22:33

Rafa Nadal vince il 13° Roland Garros della sua carriera ed eguaglia il recor di 20 Slam di Roger Federer: proprio dallo svizzero arrivano i primi complimenti dopo il successo

Con un netto 0-6 / 2-6 / 5-7 Rafa Nadal ha battuto Novak Djokovic nella finale del Roland Garros, vincendo il 13° titolo sulla terra rossa di Parigi. Il campione spagnolo ha vinto il suo Slam numero 20, eguagliando il record di Roger Federer. Proprio lo svizzero, attraverso i social, è stato il primo a complimentarsi con l’amico/rivale per il grandissimo risultato raggiunto: “ho sempre avuto il massimo rispetto per il mio amico Rafa, come persona e come campione. – ha scritto Federer – Essendo il mio più grande rivale per molti anni, credo che ci siamo spinti a vicenda per diventare giocatori migliori. È un vero onore per me potermi congratulare con lui per la sua 20ª vittoria del Grande Slam. È particolarmente sorprendente che abbia vinto il Roland Garros ben 13 volte, è uno dei più grandi risultati nello sport. Mi congratulo anche con il suo team, perché nessuno può fare questo da solo. Spero che 20 sia solo un altro passo nel nostro viaggio per entrambi. Ben fatto, Rafa. Te lo meriti“.