Roland Garros – Carreno Busta attacca Djokovic: “se la partita si complica chiede MTO. Chiedetegli che ha”

8 Ottobre 2020 16:03

Carreno Busta attacca Djokovic dopo la sconfitta al Roland Garros: il tennista spagnolo infastidito dalla richiesta di MTO del numero 1 al mondo, apparso poco dopo in buona forma

Novak Djokovic si è preso la sua rivincita su Carreno Busta dopo quanto accaduto agli US Open. In realtà lo spagnolo non ha avuto colpe a New York, la pallata di Djokovic alla giudice di linea è stato un clamoroso autogol. Nole sentiva di avere comunque un conto in sospeso. Il match non si era messo bene per Djokovic, sotto di un set e a rischio break nel secondo, nervoso e con qualche acciacco per il quale ha chiesto MTO. Dopo il trattamento medico è tornato in campo come nuovo, infilando un punto dopo l’altro in tre set fino a vincere il match.

La richiesta di tiemout medico non è piaciuta a Carreno Busta che l’ha vista come un tentativo di interrompere il match per recuperare fisicamente e riordinare le idee: “è normale, lo fa sempre. Probabilmente da un anno a questa parte fa sempre così quando ha problemi sul campo. Non so, magari è per la pressione o è qualcosa di cui ha bisogno. Però continua a giocare normalmente. Non so se ha davvero dolore o è una cosa mentale. Chiedetelo a lui. Ogni volta che la partita si complica, chiede MTO. Lo fa da molto tempo. Lo sapevo già. Sapevo cosa sarebbe successo agli US Open, sapevo cosa sarebbe successo qui e cosa continuerà ad accadere”.