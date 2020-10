Roccella Jonica: le misure di accesso al cimitero comunale [INFO e DETTAGLI]

27 Ottobre 2020 11:56

Le misure di accesso in sicurezza al cimitero comunale di Roccella per la commemorazione dei defunti

Nell’approssimarsi della Commemorazione dei defunti, ricorrenza che la Chiesa celebra il 2 novembre, l’ingresso al cimitero comunale di Roccella Jonica sarà consentito nei giorni compresi tra venerdì 30 ottobre e lunedì 2 novembre 2020 dalle ore 8 alle ore 17 con orario continuato. E’ quanto disposto dal Sindaco Vittorio Zito con apposita ordinanza che regola le nuove modalità di accesso in sicurezza dei visitatori e la disciplina degli orari di ingresso al cimitero, in vigore fino al 2 novembre 2020, sulla base della normativa anti contagio Covid -19 e delle recenti disposizioni contenute nel DPCM 24 ottobre 2020. Secondo quanto previsto nell’ordinanza sindacale, sarà possibile accedere al Cimitero di Roccella e uscire dallo stesso utilizzando ambedue i cancelli presenti, rispettando la corsia di entrata e deflusso delimitata dalle transenne. L’utilizzo dei bidoncini annaffiatoi sarà consentito esclusivamente indossando i guanti monouso, messi a disposizione dal personale volontario presente in loco, i quali dovranno essere gettati, dopo l’uso, negli appositi cestini. Permane l’obbligo per i visitatori di indossare mascherine di tipo chirurgico (o mascherine di comunità o simili), rispettare la distanza minima di un metro tra le persone e di evitare in ogni modo la formazione di assembramenti. Nell’ordinanza sindacale è, inoltre, raccomandato ai visitatori di intrattenersi all’interno del cimitero non oltre il tempo necessario alla visita ai defunti. Nel caso di cerimonia funebre l’accesso al cimitero sarà interdetto per il tempo necessario alla conclusione del rito.