Roberto Mancini, che stoccata a Speranza! “Lo sport è un diritto come la scuola, pensare prima di parlare”

6 Ottobre 2020 16:14

Stoccata del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza

Roberto Mancini è una furia. Il c.t. dell’Italia si è scagliato contro il ministro della Salute Roberto Speranza che aveva evidenziato il fatto che si parlasse tanto di calcio e poco di scuola: “Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto – le parole dell’allenatore in conferenza stampa – Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli”.