Pomeriggio amaro per il Crotone: poker del Sassuolo con un super Caputo, non basta Simy ai calabresi

3 Ottobre 2020 16:58

Il Sassuolo travolge il Crotone con un netto 4-1: Berardi, Caputo (2) e Locatelli le marcature per i neroverdi. Il rigore di Simy rende solo meno amaro il passivo per i calabresi

Non sarà questa la giornata in cui il Crotone farà i primi punti della stagione 2020-2021. I calabresi restano il fanalino di coda del campionato di Serie A rimediando la terza sconfitta stagionale in altrettante partite. Trasferta ostica per i ragazzi di stroppa travolti da un ottimo Sassuolo che rifila un netto 4-1 ai pitagorici. Berardi, Caputo (doppietta) e Locatelli mettono la loro firma sul match. La rete di Symy, su calcio di rigore, serve solo a rendere meno amaro il passivo per il Crotone.