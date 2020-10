Dodgers campioni MLB! I Rays si inchinano in Gara-6: Los Angeles festeggia ancora dopo il trionfo dei Lakers

28 Ottobre 2020 09:37

Los Angeles Dodgers campioni MLB: Tampa Bay Rays sconfitti in Gara-6. La città di Los Angeles festeggia un altro successo dopo quello dei Lakers in NBA

Los Angeles festeggia ancora. In un 2020 non proprio indimenticabile sotto diversi punti di vista, la ‘Città degli Angeli’ si gode il secondo successo sportivo in poche settimane. Dopo il trionfo dei Los Angeles Lakers di LeBron James nelle NBA Finals, arriva anche la vittoria dei Los Angeles Dodgers nelle World Series di MLB. La franchigia guidata da Corey Seager (MVP) ha sconfitto i Tampa Bay Rays in Gara-6, imponendosi con il punteggio di 3-1. I Los Angeles Dodgers hanno interrotto un digiuno lungo 32 anni, tornano sul tetto del baseball americano nuovamente dopo l’ultimo titolo datato 1988. Settimo trionfo nella storia della franchigia, il sesto dopo il ‘fortunato’ trasferimento da Brooklyn a Los Angeles avvenuto nel 1957. Interrotta anche una pericola serie di sconfitte in finale che aveva fatto tremare i tifosi Dodgers alla vigilia: L.A. era andata infatti vicina al successo nel 2017 e nel 2018, perdendo però la finalissima contro Houston Astros e Boston Red Sox.