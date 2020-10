Risultati Serie C girone C, 2ª giornata: il programma del weekend

3 Ottobre 2020 14:51

Risultati Serie C girone C, 2ª giornata – Si scende in campo in terza serie per il secondo turno di campionato. Si inizia con i due anticipi del sabato Paganese-Ternana e Viterbese-Avellino. Piatto ricco domenica alle 15, con Bari-Teramo, Monopoli-Catania e Palermo-Potenza su tutte. Alle 17.30 Catanzaro-Trapani. Di seguito il programma completo del weekend.

SABATO 4 OTTOBRE

ore 15:00

Paganese-Ternana

ore 20:45

Viterbese-Avellino

DOMENICA 5 OTTOBRE

ore 15:00

Bari-Teramo

Monopoli-Catania

Palermo-Potenza

Turris-Virtus Francavilla

Vibonese-Juve Stabia

ore 17:30

Catanzaro-Trapani

Posticipate

Bisceglie-Cavese

Casertana-Foggia