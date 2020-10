Risultati Serie B 6ª giornata: interrotta Venezia-Empoli, gol e spettacolo a Vicenza. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

31 Ottobre 2020 18:20

Risultati Serie B: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 6° turno con classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie B 6ª Giornata – Emozioni a non finire questo sabato pomeriggio, ci pensa la Serie B ad infiammare il pomeriggio degli italiani. Ad aprire le danze Cittadella-Monza alle 14.00, terminata col risultato di 1-2 a favore dei lombardi, che portano a casa il risultato grazie alla realizzazione di ben due rigori. Per le gare delle 16.00 invece vittoria esterna del Pordenone ad Ascoli, mentre spettacolari pareggio in Brescia-Entella (2-2 dei liguri al fotofinish) e Vicenza-Pisa 4-4. Successo casalinghi per il Chievo, 2-0 contro il Cosenza (qui la sintesi della gara), la nebbia ferma la capolista Empoli a Venezia. Da segnalare infine la strana situazione vissuta all’Arechi, dove la Salernitana ha dovuto aspettare 45′ prima che l’arbitro decretasse la vittoria a tavolino: la Reggiana non si è presentata a causa dei 19 casi di Covid che hanno colpito i propri calciatori. Completano la giornata tra domani e lunedì Reggina-Spal, Frosinone-Cremonese e Lecce-Pescara.

SABATO 31 OTTOBRE

ore 14:00

Cittadella-Monza 1-2

ore 16:00

Ascoli-Pordenone 0-1

Brescia-Entella 2-2

Chievo-Cosenza 2-0

L.R. Vicenza-Pisa 4-4

Salernitana-Reggiana 3-0 a tavolino

Venezia-Empoli 2-0 interrotta

DOMENICA 1 NOVEMBRE

ore 15:00

Reggina-Spal

ore 21:00

Frosinone-Cremonese

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE

ore 21:00

Lecce-Pescara

CLASSIFICA

Empoli 13 Chievo 13 Salernitana 11 Cittadella 10 Frosinone 10 Venezia 7 Reggina 7 Pordenone 7 Spal 6 Monza 6 Lecce 6 Brescia 5 Cosenza 5 Reggiana 4 Entella 4 Ascoli 4 Pisa 4 L.R. Vicenza 3 Cremonese 3 Pescara 1

CLASSIFICA MARCATORI

4 GOL

Diaw D. (Pordenone)

3 GOL

Garritano (Chievo)

La Mantia A. (Empoli)

Liotti D. (Reggina)

Marconi (Pisa)

Mazzocchi S. (Reggiana)

Moreo S. (Empoli)

Tutino G. (Salernitana)

Vido (Pisa)

2 GOL

Aramu (Venezia)

Aye (Brescia)

Boateng (Monza)

Castro L. (Spal)

Cappelletti (Vicenza)

Coda (Lecce)

Djordjevic F. (Chievo)

Djuric M. (Salernitana)

Gargiulo M. (Cittadella)

Gucher (Pisa)

Kupisz T. (Salernitana)

Maistro F. (Pescara)

Mancosu (Entella)

Meggiorini (Vicenza)

Ménez (Reggina)

Ndoj E. (Brescia)

Novakovich A. (Frosinone)

Vido L. (Pisa)

PROSSIMO TURNO

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

ore 21:00

Spal-Salernitana

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 14:00

Cosenza-Brescia

Cremonese-L.R. Vicenza

Monza-Frosinone

Pisa-Ascoli

ore 15:00

Pordenone-Chievo

ore 16:00

Empoli-Reggina

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 15:00

Pescara-Cittadella

ore 17:00

Reggiana-Venezia

ore 21:00

Entella-Lecce