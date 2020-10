Risultati Serie A – Perisic salva l’Inter allo scadere, successi per Atalanta e Bologna: classifica aggiornata e marcatori

31 Ottobre 2020 22:42

Risultati Serie A 6ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle gare del massimo campionato con classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie A 6ª giornata – Terminate le emozioni della 3 giorni di coppe europee il calcio ritorna entro i confini nazionali con in campo le prime 3 partite del sabato di Serie A, valevoli per la 6ª giornata. Il pomeriggio odierno si apre con la sconfitta del Crotone battuto 1-2 dall’Atalanta trascinata da Luis Muriel. Più tardi l’Inter rischia il ko interno contro il Parma, poi rimonta a tempo scaduto: alle due reti di Gervinho rispondono Brozovic e Perisic. In serata match scoppiettante fra Bologna e Cagliari concluso con il punteggio di 3-2.

RISULTATI SERIE A

SABATO 31 OTTOBRE

ore 15:00

Crotone-Atalanta 1-2 (26′ MurieL, 38′ Muriel, 40′ Simy)

ore 18:00

Inter-Parma 2-2 (46’ Gervinho, 62’ Gervinho, 64’ Brozovic, 92’ Perisic)

ore 20:45

Bologna-Cagliari 3-2 (15’ Joao Pedro, 45’ Barrow, 47’ Simeone, 52’ Soriano, 56’ Svanberg)

DOMENICA 1 NOVEMBRE

ore 12:30

Udinese-Milan

ore 15:00

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

ore 18:00

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

ore 20:45

Sampdoria-Genoa

CLASSIFICA

MILAN 13 ATALANTA 12 NAPOLI 11 SASSUOLO 11 INTER 11 JUVENTUS 9 SAMPDORIA 9 VERONA 8 ROMA 8 FIORENTINA 7 LAZIO 7 CAGLIARI 7 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 SPEZIA 5 PARMA 5 GENOA 4 UDINESE 3 TORINO 1

CROTONE 1

CLASSIFICA MARCATORI

6 GOL

Ibrahimovic – 2 rig. (Milan);

5 GOL

Soriano (Bologna), Simeone (Cagliari), R. Lukaku (Inter), Caputo – 1 rig. (Sassuolo), Belotti – 1 rig. (Torino);

4 GOL

A. Gómez, Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Castrovilli (Fiorentina), Lozano (Napoli), Quagliarella – 1 rig. (Sampdoria);

3 GOL

Caprari (Benevento), Simy – 1 rig. (Crotone), Lautaro Martínez (Inter), Cristiano Ronaldo – 1 rig. (Juventus), Dzeko, Veretout – 2 rig. (Roma), Berardi – 1 rig. (Sassuolo), Galabinov (Spezia);

2 GOL

Hateboer, Lammers, D. Zapata – 1 rig. (Atalanta), Barrow, Svamberg (Bologna), Caldirola, Lapadula (Benevento), Castrovilli (Fiorentina), D’Ambrosio (Inter), Kulusevski (Juventus), Immobile (Lazio), Rafael Leão (Milan), Mertens, Politano (Napoli), Hernani, Gervinho (Parma), Pedro (Roma), Djuricic (Sassuolo), Okaka (Udinese), Favilli (Verona);

1 GOL

De Roon, Gosens, Pasalic (Atalanta), R. Insigne, Letizia (Benevento), De Silvestri, Orsolini, Palacio, Skov Olsen, (Bologna), Godin, Lykogiannis, Sottil (Cagliari), Messias, Molina, Riviere (Crotone), Biraghi, Chiesa, Kouamé, Milenkovic, Ger. Pezzella, Vlahovic (Fiorentina), Destro, Pandev, Pjaca, Zappacosta (Genoa), Gagliardini, Hakimi, Brozovic, Perisic (Inter), Bonucci, Morata (Juventus), Caicedo, Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic-Savic (Lazio), Brahím Díaz, Kessié – 1 rig., Theo Hernández, Saelemaekers (Milan), Elmas, L. Insigne, Osimhen, Petagna, Zielinski (Napoli), Gagliolo, Karamoh, Kucka – 1 rig., Kurtic (Parma), Kumbulla, Carles Pérez (Roma), Augello, Damsgaard, Jankto, Thorsby, Verre (Sampdoria), Colley, Bourabia, Chiriches, Defrel, Djuricic, Locatelli (Sassuolo), Agudelo, Chabot, Farias, Verde (Spezia), Linetty, Lukic (Torino), Pussetto, Samir (Udinese).

PROSSIMO TURNO

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Udinese

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 15:00

Cagliari-Sampdoria

ore 18:00

Benevento-Spezia

ore 20:45

Parma-Fiorentina

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Juventus

ore 15:00

Atalanta-Inter

Genoa-Roma

Torino-Crotone

ore 18:00

Bologna-Napoli

ore 20:45

Milan-Verona