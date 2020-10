Risultati Europa League – La Roma stoppata in casa, Napoli corsaro in Spagna: il programma della serata

29 Ottobre 2020 23:13

Risultati Europa League – Il programma completo della seconda competizione europea: Roma stoppata in casa, Napoli corsaro

Risultati Europa League – Dopo le due sere di Champions, è appena terminata anche la terza notte europea con la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Tre le italiane impegnate. Alla vittoria del Milan nel tardo pomeriggio (3-o allo Sparta Praga) è seguito il colpaccio del Napoli e il pari interno in casa della Roma. Gli azzurri di Gattuso hanno avuto la meglio della Real Sociedad, in Spagna, grazie ad una rete ad inizio ripresa di Politano. Con questo successo i partenopei hanno rimediato al tonfo interno della scorsa settimana. Non vanno oltre lo 0-0, invece, i ragazzi di Fonseca, che pareggiano contro il CSKA Sofia. Di seguito il programma di oggi.

GRUPPO A

Cluj-Young Boys 1-1

Roma-Cska Sofia 0-0

CLASSIFICA

Cluj 4

Roma 4

Young Boys 1

Cska Sofia 1

GRUPPO B

Arsenal Dundalk 3-0

Molde Rapid Vienna 1-0

CLASSIFICA

Molde 6

Arsenal 6

Dundalk 0

Rapid Vienna 0

GRUPPO C

Nizza Hapoel Beer-Sheva 1-0

Slavia Praga Bayer Leverkusen 1-0

CLASSIFICA

Bayer Leverkusen 3

Hapoel Beer-Sheva 3

Slavia Praga 3

Nizza 3

GRUPPO D

Benfica Standard Liegi 3-0

Rangers Lech Poznan 1-0

CLASSIFICA

Benfica 6

Rangers 6

Lech Poznan 0

Standard Liegi 0

GRUPPO E

Granada Paok 0-0

Omonoia Psv 1-2

CLASSIFICA

Granada 4

Psv 3

Omonoia 1

Paok 2

GRUPPO F

Az Alkmaar Rijeka 4-1

Real Sociedad Napoli 0-1

CLASSIFICA

Az Alkmaar 6

Real Sociedad 3

Napoli 3

Rijeka 0

GRUPPO G

Aek Leicester 1-2

Zorya Braga 1-2

CLASSIFICA

Leicester 6

Braga 6

Zorya 0

Aek 0

GRUPPO H

Lille Celtic 2-2

Milan Sparta Praga 3-0

CLASSIFICA

Milan 6

Lille 4

Celtic 1

Sparta Praga 0

GRUPPO I

Qarabag Villarreal 1-3

Sivasspor Maccabi Tel Aviv 1-2

CLASSIFICA

Villarreal 6

Maccabi Tel Aviv 6

Qarabag 0

Sivasspor 0

GRUPPO J

Anversa Tottenham 1-0

Lask Ludogorets 4-3

CLASSIFICA

Anversa 6

Tottenham 3

Lask 3

Ludogorets 0

GRUPPO K

Cska Mosca Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord Wolfsberger 1-4

CLASSIFICA

Wolsfberger 4

Cska Mosca 2

Dinamo Zagabria 2

Feyenoord 1

GRUPPO L

Gent Hoffenheim 1-4

Stella Rossa Slovan Liberec 5-1

CLASSIFICA

Hoffenheim 6

Slovan Liberec 3

Stella Rossa 3

Gent 0