Risultati Europa League – Tonfo Napoli, l’AZ passa di misura: la Roma vince in rimonta sullo Young Boys

22 Ottobre 2020 20:49

Risultati Europa League: il Napoli esce sconfitto dal match del San Paolo contro l’AZ Alkmaar, la Roma vince in rimonta contro lo Young Boys

Risultati Europa League: Napoli ko, Roma ok in rimonta – Dopo lo spettacolo della due giorni di Champions League è il turno dell’Europa League che fa il suo esordio ufficiale in stagione con il primo turno dei gironi. Due le italiane impegnate in campo nelle sfide delle 18:55, in attesa di Celtic-Milan di questa sera: il Napoli riceveva in casa l’AZ Alkmaar, la Roma era impegnata in trasferta sul campo dello Young Boys. Due risultati, purtroppo, opposti per le due formazioni di Serie A. Il Napoli, dopo la roboante vittoria per 4-1 sull’Atalanta in campionato, è stato sconfitto 0-1 dall’AZ Alkmaar che, seppur incerottata dalle tante assenze dovute al Covid, è riuscita a spuntarla grazie al gol di de Wit. La Roma ha invece portato a casa i tre punti ribaltando una partita complicata sul campo dello Young Boys: giallorossi in svantaggio dopo 14 minuti a causa del gol subito da Nsame, ma capaci poi di rimontare nei 20 minuti conclusivi grazie alle reti dei difensori Bruno Peres e Kumbulla.