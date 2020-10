Risultati Eccellenza Calabria, 4ª giornata – Scalea vince e vola in testa, 7 gol per la Vigor Lamezia: la classifica

18 Ottobre 2020 18:18

Risultati Eccellenza Calabria – Tutti i finali delle partite delle 15.30 giocate nel pomeriggio e la classifica aggiornata

Risultati Eccellenza Calabria – Nel pomeriggio odierno è andata in scena la quarta giornata di Eccellenza calabrese. Scalea vince contro il Belvedere e vola in vetta alla classifica in solitaria, sfruttando lo stop in Locri-Corigliano, gara sospesa insieme a Boca Nuova Melito Admo-Morrone. Successo esterno per la Sambiase Lamezia sul campo della Stilese A Tassone, successi casalinghi per il Soriano (2-1 su Cotronei) e Vigor Lamezia (7-0 sulla Palmese). Rinviate le gare Paolana-Gallico Catona e ReggioMediterranea-Bovalinese.

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 15.30

Boca Nuova Melito Admo-Morrone (Sospesa)

Isola Capo Rizzuto-Sersale Calcio 1975 1-2

Locri 1909-Corigliano Calcio (Sospesa)

Paolana-Gallico Catona F.C. (Rinviata)

ReggioMediterranea-Bovalinese 1911 (Rinviata)

Sacalea Calcio 1912-Belvedere 1963 1-0

Soriano 2010-Cotronei 1994 2-1

Stilese A Tassone-Sambiase Lamezia 1923 1-3

Vigor Lamezia Calcio 1919-Palmese 7-0

CLASSIFICA