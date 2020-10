Risultati Coppa Italia, tabellone del 3° turno: Reggina ko a Bologna, al Monza servono i calci di rigore

27 Ottobre 2020 20:45

Risultati Coppa Italia – Tutti gli aggiornamenti dal terzo turno della competizione nazionale

Risultati Coppa Italia – Si torna in campo in Coppa Nazionale a distanza di qualche settimana. Il terzo turno della competizione vede entrare in scena le compagini di Serie A, che affrontano le vincenti dell’ultima tornata di sfide disputate. Per la maggior parte si tratta di partite contro squadre cadette, ma ci sono anche eccezioni come Monopoli, Perugia, Catanzaro e Padova. Quattro gare domani, tra cui la Reggina impegnata a Bologna, poi tutte mercoledì. Di seguito il programma completo.

MARTEDI’ 27 OTTOBRE

ore 14:00

Sampdoria-Salernitana 1-0

ore 15:00

Bologna-Reggina 2-0

Entella-Pisa 3-1

ore 18:00

Pordenone-Monza 1-4 dopo calci di rigore

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE

ore 14:00

Torino-Lecce

ore 14:30

Cagliari-Cremonese

ore 15:00

Cittadella-Spezia

Cosenza-Monopoli

ore 16:00

Benevento-Empoli

Brescia-Perugia

ore 17:00

Crotone-Spal

Genoa-Catanzaro

Verona-Venezia

ore 18:00

Fiorentina-Padova

Parma-Pescara

Udinese-Vicenza