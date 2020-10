Risultati Serie D girone I, 4ª giornata: Acr Messina e Cittanovese avanti [LIVE]

18 Ottobre 2020 15:16

Risultati Serie D girone I, 4ª giornata – Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie

Risultati Serie D girone I, 4ª giornata – Come di consueto scende in campo interamente di domenica il girone I di Serie D. Fari puntati ovviamente sul big match tra ACR Messina ed Acireale. Il Roccella va in casa del Dattilo, mentre la Cittanovese a Sant’Agata. Fc Messina a Cilento. Di seguito il programma completo e la classifica.

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 15.00

ACR Messina-AS Acireale 1-0

Dattilo-Roccella 0-0

Marina di Ragusa-Biancavilla 0-0

Rende-Rotonda 0-1

S. Agata-Cittanovese 0-1

Santa Maria Cilento-FC Messina 0-0

Troina-Gelbison Cilento 0-0

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE

ore 15:00

Licata-Paternò

San Luca-Castrovillari



CLASSIFICA