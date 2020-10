Risultati Serie C girone C, 5ª giornata: Vibonese e Ternana scatenate, la classifica aggiornata

17 Ottobre 2020 16:08

Risultati Serie C girone C, 5ª giornata – Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale per la quinta giornata di campionato

Risultati Serie C girone C – Si scende in campo per il quinto turno nella terza serie italiana. Due anticipi nel sabato. Show di Vibonese e Ternana: cinquina dei calabresi alla Paganese, tris dei rossoverdi al Potenza. Giornata ricca quella di domenica con tre sfide alle 15 e tre alle 17.30. Si chiude lunedì con il derby campano tra Avellino e Juve Stabia.

SABATO 17 OTTOBRE

ore 15:00

Ternana-Potenza 3-0

Vibonese-Paganese 5-2

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 15:00

Bisceglie-Palermo

Cavese-Viterbese

Virtus Francavilla-Catania

ore 17:30

Catanzaro-Foggia

Teramo-Casertana

Turris-Monopoli

LUNEDI’ 19 OTTOBRE

ore 21:00

Avellino-Juve Stabia

CLASSIFICA