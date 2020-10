Risultati Serie C girone C, 4ª giornata – Le partite delle 15: l’Avellino sbanca Palermo, pari nel derby calabrese. La classifica

11 Ottobre 2020 16:34

Risultati Serie C girone C – Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale per la quarta giornata di campionato

Risultati Serie C girone C – Quarta giornata di campionato nel girone C di Serie C. Dopo il primo turno infrasettimanale della stagione, giocato qualche giorno fa, si prosegue con un altro appuntamento. Turno interamente in campo oggi, tra le 15, le 17.30 e le 20. Nelle gare del primo pomeriggio, pari a reti bianche nel derby calabrese tra Vibonese e Catanzaro Prevale poi il fattore 2 con le vittorie esterne di Avellino, Teramo e Bari rispettivamente a Palermo, Monopoli e Viterbo. La Juve Stabia batte in rimonta la Virtus Francavilla. Segui il LIVE di StrettoWeb con il programma completo, i risultati di giornata e la classifica.

ore 15:00

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Teramo 0-2

Palermo-Avellino 0-2

Vibonese-Catanzaro 0-0

Viterbese-Bari 0-3

ore 17:30

Casertana-Ternana

Foggia-Potenza

Paganese-Cavese

ore 20:00

Bisceglie-Turris

CLASSIFICA