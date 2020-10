Risultati Serie B, 4ª Giornata – Amarezza Reggina, Cittadella ed Empoli in testa: la classifica aggiornata

20 Ottobre 2020 22:54

Risultati Serie B, lo spettacolo della serie cadetta che rivaleggia con la notte di Champions: in campo tutte le squadre, occhi puntati sul derby Reggina-Cosenza

Risultati Serie B 4ª Giornata – Turno infrasettimanale di Serie B con la quarta giornata che rivaleggia con la serata di Champions League. Tante le partite interessanti fra le quali spicca l’attesissimo derby calabrese fra Reggina e Cosenza, entrambe imbattute nelle prime 3 uscite stagionali ma con situazioni di classifica differenti: i ragazzi di Toscano sono nelle zone nobili della classifica, quelli di Occhiuzzi cercano punti importanti per staccarsi dalle retrovie dopo 3 pareggi consecutivi. Occhi puntati anche su Chievo-Brescia e Empoli-Spal, piazze abituate alla Serie A e che porveranno in tutti i podi a ritornarci il più in fretta possibile.

MARTEDI’ 20 OTTOBRE

Ascoli-Reggiana 2-1

Chievo-Brescia 1-0

Cittadella-Pordenone 2-0

Empoli-Spal 2-1

Frosinone-Entella 0-0

L.R. Vicenza-Salernitana 1-1

Pisa-Monza 1-1

Reggina-Cosenza 0-0

Venezia-Pescara 4-0

CLASSIFICA