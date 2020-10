Risultati Serie A, 4ª giornata: c’è Napoli-Atalanta

17 Ottobre 2020 15:12

Risultati Serie A 4ª Giornata – Tutti gli aggiornamenti in diretta sulle partite del weekend del massimo campionato italiano

Risultati Serie A 4ª Giornata – Si torna in campo in Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Si scende sul rettangolo verde per la quarta giornata. Ricco il programma di sabato con ben due big match: alle 15 Napoli-Atalanta e alle 18 il derby della Madonnina tra Inter e Milan. In serata Juventus impegnata a Crotone. Più “tranquillo” il programma di domenica, con tanti scontri diretti e in serata il Benevento impegnato a Roma. Il Monday Night sarà Verona-Genoa.

RISULTATI

SABATO 17 OTTOBRE

ore 15:00

Napoli-Atalanta 0-0

ore 18:00

Inter-Milan

Sampdoria-Lazio

ore 20:45

Crotone-Juventus

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 12:30

Bologna-Sassuolo

ore 15:00

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

ore 18:00

Udinese-Parma

ore 20:45

Roma-Benevento

LUNEDI’ 19 OTTOBRE

ore 20:45

Verona-Genoa

CLASSIFICA