Risultati Eccellenza Calabria, 3ª giornata – Pari ReggioMediterranea, pesante passivo Boca Nuova Melito: la classifica

11 Ottobre 2020 18:06

Risultati Eccellenza Calabria – Tutti i finali delle partite delle 15.30 giocate nel pomeriggio e la classifica aggiornata

Risultati Eccellenza Calabria – Si è giocata nel pomeriggio la terza giornata di Eccellenza calabrese. Vetta solitaria per il Locri, che sbanca Sersale. A seguire tre squadre a 7, tra cui la ReggioMediterranea, che non è andata oltre l’1-1 in casa del Morrone. Pesante passivo Boca Nuova Melito a Sambiase, la Palmese perde in casa per 2-3. Sospesa Corigliano-Paolana. I risultati di giornata e la classifica aggiornata.

DOMENICA 11 OTTOBRE

ore 15.30

Belvedere-Isola Capo Rizzuto 0-0

Bovalinese-Soriano 0-1

Corigliano-Paolana Sospesa

Cotronei-Scalea 0-2

Morrone-ReggioMediterranea 1-1

Palmese-Stilese a Tassone 2-3

Sambiase-Bocale 3-0

Sersale-Locri 0-1

CLASSIFICA