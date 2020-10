Nasce il gruppo “Rispetto Messina”: “la nostra città è in condizioni precarie, servono interventi strutturali seri”

23 Ottobre 2020 21:36

Nasce il gruppo “Rispetto Messina”: “la nostra città è in condizioni precarie, servono interventi strutturali per poter passare dalla lunga fase della gestione a quella del governo della cosa pubblica”

Il gruppo “RispettoMessina” è nato “dalla volontà di alcuni cittadini e cittadine che condividono l’analisi sulle condizioni precarie della nostra città che abbisogna di quegli interventi strutturali per poter passare dalla lunga fase della “gestione” a quella del “governo”della cosa pubblica. In tale contesto si opererà, come gruppo, all’insegna di quel “civismo politico” che si va affermando in tante realtà urbane, creando raccordi e sinergie con quelle realtà associative e con quei soggetti politici che intendono individuare e portare avanti un progetto di “città sostenibile” ed una comune piattaforma per il futuro della Città di Messina e dell’Area Metropolitana. Partendo dal presupposto che un’ “area vasta” possa avere una seria prospettiva di sviluppo solo in un contesto di di relazioni ed interrelazioni, e non perseguendo una autorerenzialità improduttiva che può condurre all’isolamento ed alla emarginazione”.

Attualmente fanno parte del gruppo: