Emergenza rifiuti sempre più grave a Reggio Calabria, a Santa Caterina barricate di “monnezza”: traffico in tilt [FOTO]

17 Ottobre 2020 12:56

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la via Esperia da ormai diversi giorni è chiusa da cumuli di rifiuti

Emergenza rifiuti sempre più grave a Reggio Calabria, la via Esperia, importante arteria del quartiere di Santa Caterina che collega l’autostrada al centro città, da ormai diversi giorni è chiusa al traffico per una protesta dei residenti che si ritrovano con montagne di spazzatura sotto i portoni delle abitazioni perchè i mastelli correttamente depositati nei giorni e negli orari previsti, non vengono svuotati da oltre un mese. Così i residenti hanno deciso di far sentire la loro voce riversando in strada qualunque tipo di rifiuto anche ingombrante per bloccare il traffico nella speranza che qualcuno in questo modo possa finalmente accorgersi del disagio.