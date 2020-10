Reggio Calabria, il funzionario della Regione: “insultata perchè ho detto le verità sull’emergenza rifiuti” [VIDEO]

4 Ottobre 2020 14:55

Reggio Calabria, nuovo video della funzionaria della Regione, Margherita Tripodi: “sono stata pesantemente insultata solo perchè ho detto delle verità sull’emergenza rifiuti”

Ha destato scalpore il video di Margherita Tripodi, candidata nelle liste di Minicuci sindaco e funzionario della Regione Calabria, in cui “zittisce” il sindaco di Reggio Calabria sull’emergenza rifiuti. In un nuovo messaggio postato su facebook, la funzionaria sottolinea che “gli insulti da parte di tanti sono derivati dal fatto che ho detto la verità sulla questione spazzatura. Io mi sono sudata il ruolo che ho con enormi sacrifici senza a scendere a patti con nessuno. Voi chi siete per giudicarmi?”. In basso il VIDEO completo.