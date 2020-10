Le Ricette di StrettoWeb – Mezzi rigatoni al forno con broccoli e pancetta

28 Ottobre 2020 11:24

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei mezzi rigatoni al forno con broccoli e pancetta

Un primo piatto, o piatto unico, genuino e appetitoso, questo, in cui i protagonisti sono i broccoli. Facile da realizzare e con una preparazione non troppo lunga, questa pasta unisce al gusto dei broccoli la consistenza della pancetta. I mezzi rigatoni al forno croccanti si aggiungono alle tante altre paste al forno da sempre presenti nella cucina calabrese.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di mezzi rigatoni

700 gr. di broccoli

50 gr. di parmigiano grattugiato

300 gr. di pancetta affumicata

150 gr. di fontina

Olio e sale

Preparazione

Tagliate le cimette dei broccoli, lavatele e fatele cuocere per 5-10 minuti in acqua bollente e tenete da parte l’acqua di cottura per cuocere la pasta. Tagliate a dadini la pancetta e fatela saltare per 10 minuti in padella finchè non sarà croccante. Adesso cuocete la pasta togliendo qualche minuto al tempo di cottura indicato e tagliate la fontina a cubetti. Unite la pancetta ai broccoli, scolate la pasta direttamente in padella e amalgamate tutto. Oleate una teglia e spolverate una manciata di parmigiano, versate metà della pasta, metà di fontina a dadini, la pasta rimanente, la fontina rimanente, una spolverata di parmigiano ed un filo di olio. Cuocete a 200 gradi per 15 minuti e gratinate al grill per 5 minuti. Servite la pasta ben calda.

Conservazione

I mezzi rigatoni al forno con broccoli e pancetta si conservano in frigo per 1 giorno.

Curiosità e benefici dei broccoli

I primi piatti con le verdure erano piuttosto usuali in passato e, anche oggi, le ricette di maggiore successo sono quelle semplici e realizzate con ingredienti gustosi e genuini come i broccoli. Questi ortaggi sono il simbolo di una alimentazione sana perché particolarmente ricchi di fibre, vitamina C, calcio, potassio e fosforo, hanno un alto potere antiossidante e sono rivitalizzanti pur avendo poche calorie. In Calabria i broccoli “ffucati”, o “soffocati”, perché cotti col coperchio a fuoco basso senza essere toccati, sono un contorno gustosissimo realizzato semplicemente con uno spicchio d’aglio, olio, peperoncino fresco e qualche acciuga.

Il consiglio della zia

La cottura al vapore mantiene inalterate le proprietà dei broccoli.