10 Ottobre 2020 21:40

Riapre al pubblico l’ambulatorio di medicina dello sport di Catanzaro. Il servizio era stato temporaneamente sospeso nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid su disposizione dell’azienda sanitaria provinciale, territorialmente competente. Questa mattina l’ambulatorio situato al quarto piano dell’edificio Villa Bianca in via Tommaso Campanella ha ripreso le attività ambulatoriali al servizio degli sportivi. Il presidio è competente nell’accertamento e nel rilascio della certificazione d’idoneità allo sport per atleti minorenni, maggiorenni e disabili. Le attività ambulatoriali era state sospese per motivi di sicurezza legate alla diffusione del Coronovirus. Oggi riprendono garantendo tutti i servizi nel pieno rispetto delle normative anti-contagio.