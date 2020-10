Riapertura stadi, Speranza: “Si parla troppo di calcio e poco di scuola, contrario al ritorno dei tifosi”

4 Ottobre 2020 17:27

Le parole del ministro della Salute Roberto Speranza in merito al ritorno dei tifosi allo stadio: “Si parla troppo di calcio e poco di scuola”

“Si parla troppo di calcio e poco di scuola, lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre. Io sono contrario a riaprire gli stadi, sarebbe un rischio vero e un errore grave”. Sono le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, che conferma la sua linea in merito alla riapertura degli stadi. Intervenuto a “Mezz’ora in più“, su Rai3, Speranza ha ribadito la priorità da dare alle scuole, rimanendo fermo sulla sua posizione già espressa nelle ultime settimane.