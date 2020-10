Ritorno tifosi allo stadio, in Sicilia i club spingono alla riapertura: Catania e Palermo incontrano la Regione

5 Ottobre 2020 15:26

Riapertura stadi, anche in Sicilia alcuni club spingono per il ritorno parziale dei tifosi: Catania e Palermo incontrano la Regione

In Sicilia alcuni club spingono alla riapertura, anche se parziale, degli stadi, un po’ come sta avvenendo già in alcune Regioni del Nord Italia. Le ordinanze da firmare sulla presenza dei tifosi sono compito esclusivo dei Governatori, a tal punto che in alcuni impianti si gioca ancora a porte chiuse e in altri invece si intravede già la presenza di un numero, seppur ridotto, di sostenitori.

Proprio per questo, “nella speranza comune di poter vivere presto la gioia del ritorno dei tifosi sugli spalti, Calcio Catania e Palermo Football Club hanno incontrato oggi Manlio Messina, assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana“, si legge in una nota congiunta delle due società. “Nico Le Mura, amministratore unico del nostro club, ha dapprima accolto a Torre del Grifo il presidente del Palermo Dario Mirri. D’intesa con il massimo esponente del sodalizio rosanero – prosegue ancora il comunicato – e con il consigliere di amministrazione SIGI Nuccio La Ferlita, sono state definite richieste urgenti e principali, avanzate al governo regionale nel corso del successivo incontro: riapertura parziale degli stadi, compatibile con l’emergenza epidemiologica in corso, e misure di sostegno alle società sportive professionistiche, alle prese in questa fase con introiti drasticamente ridotti se non addirittura azzerati. Catania e Palermo al lavoro, insieme, per i tifosi siciliani”.