Rende, ufficiale l’arrivo di un altro ex Reggina: ha firmato Adriano Louzada

21 Ottobre 2020 10:55

Un altro ex calciatore della Reggina alla corte del Rende dopo Ivan Castiglia: si tratta dell’attaccante Adriano Louzada

Un altro ex Reggina, a distanza di qualche settimana dall’arrivo di Ivan Castiglia, ha firmato per il Rende, che milita in Serie D: si tratta di Adriano Louzada. Lo comunica la stessa società calabrese, ecco la nota ufficiale.

“Adriano Louzada, attaccante brasiliano di 26 anni, è ufficialmente un nuovo calciatore del Rende. Accolto personalmente dal presidente Coscarella, dopo aver apposto in mattinata la firma sul contratto, il calciatore ha regolarmente partecipato alla seduta d’allenamento pomeridiana. Lo scorso anno con l’Albalonga, dopo le esperienze di Cerignola, Modena, Matera e Reggina, l’attaccante ha fortemente voluto la maglia bianco-rossa. Prenderà il numero 42“.