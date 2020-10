Serie D girone I, una super Cittanovese vince 0-4 a Rende: l’ex Reggina Viola subito protagonista. La nuova classifica

14 Ottobre 2020 17:01

Goleada Cittanovese in casa del Rende, 0-4 al Lorenzo nell’anticipo della 2ª giornata del girone I di Serie D: due ex Reggina protagonisti

E’ appena terminato il recupero della seconda giornata del girone I di Serie D tra Rende e Cittanovese. I giallorossi, che qualche settimana fa avevano incontrato in amichevole il Gallico Catona (in cui era stato riscontrato un caso positivo al Covid), avevano chiesto il rinvio del match, giocato in data odierna.

E si è trattato di una vera e propria goleada. Rende al tappeto, umiliato. Gli ospiti, trascinati dall’ex Reggina Alessio Viola, nuovo acquisto e autore di una doppietta, hanno sbancato facile il Lorenzon. L’attaccante di Taurianova ha sbloccato la gara al 13′. Poi, poco dopo la mezz’ora, il raddoppio di uno altro ex amaranto (Silenzi) prima del tris sempre di Viola a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, il quarto e ultimo gol ad opera di Dorato. Ecco, dopo questo risultato, come cambia la classifica. La Cittanovese aggancia l’Acireale in testa a 7 punti.