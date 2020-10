Domani vertice del Centrodestra per i candidati alla Regione Calabria e ai Comuni di Roma, Milano e Torino

19 Ottobre 2020 21:19

Elezioni: domani incontro del Centro/Destra per i candidati alla Regione Calabria e ai Comuni di Roma, Milano e Torino. Vertice tra Salvini, Meloni e Tajani

Previsto in un primo momento giovedì scorso, poi rinviato per la scomparsa improvvisa della governatrice azzurra della Calabria, Jole Santelli, il vertice tra i leader di Centrodestra si dovrebbe tenere domani. Sul tavolo il nodo della scelta dei candidati sindaci in vista delle prossime amministrative, a cominciare da elezioni di Roma, Milano e Torino. L’incontro è atteso nel pomeriggio, negli uffici della Lega al Senato. All’ultimo ‘trilaterale’ Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani avevano concordato il metodo senza fare nessun nome: entro novembre vanno individuati i nomi più spendibili, possibilmente ‘fuori dalla politica’ ed espressione della società civile, da schierare nelle città capoluogo per lanciare la sfida al centrosinistra. All’incontro si parlerà anche della situazione politica in Calabria con le scelte da adottare per il nuovo candidato alla Presidenza, seppur a malincuore dopo la tragedia che ha colpito proprio Jole Santelli.