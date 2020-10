Reggio Calabria, profonda voragine in via Genova. La segnalazione di un cittadino: “abbondante perdita d’acqua, il guasto prosegue da tempo” [FOTO]

8 Ottobre 2020 12:42

Reggio Calabria, da tempo in Via Genova è presente una voragine con le transenne dei lavori in corso: il danno non è ancora stato riparato, anzi peggiora col passare dei giorni

E’ giunta alla redazione di StrettoWeb una nuova segnalazione di un cittadino che ha fotografato la presenza di una grossa voragine in Via Genova, zona al centro di Reggio Calabria, che da tempo è stata transennata per segnalare il pericolo, ma non è ancora stata riparata. La situazione adesso ha iniziato a peggiorare in maniera pesante, perché al suo interno presenta una gravosa perdita d’acqua. Di seguito si riporta la lettera integrale:

“Spett. redazione,

non è raro trovare per le vie di Reggio queste transenne posizionate evidentemente per lavori in corso. Qui siamo in via Genova, centro storico di Reggio Calabria. La buca è abbastanza profonda e dentro ci scorre dell’acqua in modo abbastanza abbondante, non si capisce se sia piovana o potabile, comunque la piccola voragine è lì da un po’ di tempo, si spera che qualcuno intervenga prima che la situazione è il caso di dirlo… precipiti”.

Lettera firmata