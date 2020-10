Reggio Calabria: Falcomatà domani annuncia il vicesindaco nel giorno dell’udienza del processo Miramare

28 Ottobre 2020 22:31

Reggio Calabria, nel pomeriggio l’udienza del processo Miramare: qualche ora prima il sindaco Falcomatà annuncerà il vicesindaco

Nella giornata di domani ci saranno due momenti importanti per la città di Reggio Calabria: alle ore 10:00, nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, il Sindaco Giuseppe Falcomatà presenterà il nuovo Vicesindaco della Città di Reggio Calabria e, come abbiamo scritto in un precedente articolo, la scelta dovrebbe cadere sul professore Tonino Perna, 73 anni, sociologo ed economista già docente universitario a Messina ed ex assessore comunale nella stessa città durante la Sindacatura di Renato Accorinti. Sempre domani, alle ore 15:00 ci sarà l’udienza del processo Miramare più volte rinviata nei mesi scorsi: l’inchiesta vede sul banco degli imputati, tra gli altri, il primo cittadino di Reggio. La scelta del vicesindaco da parte di Falcomatà risulta quindi alquanto fondamentale perchè, alla luce di un’eventuale condanna, potrebbe essere anche più di un semplice vice: difatti Falcomatà potrebbe incorrere nella sospensione secondo la legge Severino e di conseguenza il vicesindaco sostituirebbe il sindaco nelle sue funzioni.