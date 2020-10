Reggio Calabria, in Via Reggio Campi da tempo un incrocio è senza illuminazione: un pericolo per automobilisti e pedoni [FOTO]

22 Ottobre 2020 14:31

La segnalazione di un lettore di StrettoWeb che mette in risalto il mancato rispristino dell’illuminazione pubblica

Lavori iniziati e dopo diverso tempo ancora non completati in Via Reggio Campi. Le foto inviate da un lettore di StrettoWeb alla nostra redazione testimoniano lo stato in cui versa l’incrocio che collega la strada con Via Venezia. Un tratto molto frequentato dal traffico automobilistico, lasciato senza illuminazione pubblica, che la sera rischia di diventare un serio problema per automobilisti e pedoni. Di seguito il messaggio di segnalazione: “Vorrei segnalare il mancato ripristino dell’illuminazione pubblica in via Reggio campi incrocio con via Venezia (alle tre fontane) infatti un palo della luce è stato rimosso e abbandonato fino ad oggi sul marciapiede. Quanto tempo occorre ancora per ristabilire l’illuminazione pubblica in una zona molto trafficata della nostra città?”.