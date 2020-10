Reggio Calabria: all’Università Mediterranea il Corso di Laurea in Design

20 Ottobre 2020 18:36

Corso di Laurea in Design: Università Mediterranea di Reggio Calabria, Federmobili e Confcommercio insieme per innovare

L’anno accademico del Dipartimento Patrimonio, Architettura e Urbanistica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è aperto con una bellissima novità: il Corso di Laurea triennale di Design. Un corso voluto e pensato dall’ateneo che ha trovato l’appoggio e la collaborazione immediata da parte della Confcommercio di Reggio Calabria e della Presidenza e della Direzione della Federazione Nazionale dei Negozi di Arredamento Federmobili.

“Una collaborazione che – come sottolinea il Professor Alberto De Capua “ha già fatto diventare speciale questo corso di studio. E lo si è visto già dalla prima settimana di lezione: la straordinaria presenza dell’arch. Mamoli ha portato una ventata di entusiasmo e una forte partecipazione da parte degli studenti necessaria ad alimentare quello che solo qualche mese fa era soltanto un sogno del nostro territorio. Nelle nostre intenzioni è forte la volontà di portare Reggio Calabria nelle piazze più importanti del Design, ma allo stesso tempo utilizzeremo l’esperienza dei nostri partner per confrontarci immediatamente con il mondo imprenditoriale e produttivo il cui coinvolgimento è davvero fondamentale per un corso di laurea come questo ma anche per l’intera città”.

“Questo Corso di Laurea ha delle importanti ripercussioni sul Territorio e sulle attività imprenditoriali della Calabria – evidenzia il Presidente di Confcommercio Reggio Gaetano Matà – “Come Confcommercio abbiamo visto in questa iniziativa – in primo luogo – un’opportunità unica per i giovani reggini e per le aziende del territorio. È la sintesi di un lavoro di squadra in cui Università e mondo produttivo hanno provato ad individuare un percorso di studio esattamente coerente con le esigenze del mercato del lavoro. Confcommercio Reggio Calabria ha dato il proprio contributo nella fase di costruzione di un network di qualità indispensabile a tradurre l’esperienza formativa dei ragazzi in una esperienza di vita. L’entusiastica adesione e partecipazione al progetto della Mediterranea da parte di Federmobili nazionale e del Presidente Mamoli è motivo di orgoglio e segno tangibile che anche a Reggio Calabria possono nascere eccellenze”

Entusiasmo per l’iniziativa anche da parte di Federmobili: “Appena siamo stati informati delle intenzioni dell’Università Mediterranea di istituire un nuovo Corso di Design, ci siamo attivati immediatamente ed abbiamo cercato di fare tutto ciò che era nelle nostre possibilità per appoggiare e dare una sorta di “Patrocinio” all’iniziativa” – dichiara Mauro Mamoli, Presidente di Federmobili, che aggiunge – “Il design deve trovare espressione e successo in tutta Italia, è importante che una Facoltà di Architettura come quella di Reggio abbia la possibilità di formare giovani Designers in un territorio ricco di tradizioni industriali ed artigianali. Sono inoltre personalmente onorato – Conclude Mamoli – per la richiesta che mi è stata fatta di condividere con Alberto De Capua le ore di insegnamento nel Corso di Concept Design, un’esperienza per me molto stimolante per la quale ringrazio il Professore e tutto il suo Staff”.