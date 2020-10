Reggio Calabria: domani la presentazione degli Ufficiali dei Carabinieri neo-giunti in città

1 Ottobre 2020 17:04

Reggio Calabria, la presentazione del nuovo comandante provinciale sarà domani mattina alle 10

Giovedì 1° Ottobre 2020 vi è stato l’insediamento del reggino Dott. Bruno Megale a nuovo Questore di Reggio Calabria.

Venerdì 2 ottobre alle ore 10:00, sarà il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Marco Guerrini, ad incontrare i rappresentati dei media locali e nell’occasione vi sarà la presentazione degli Ufficiali dell’Arma Benemerita neo – giunti nel territorio della città metropolitana e di seguito elencati:

Il Tenente Colonnello Gianluca Migliozzi, Comandante del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro

Il Ten. Col. Dott. Gianluca Migliozzi nato il 10/12/1978 a Bologna, dopo la Maturità Scientifica nel 1997 alla Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, negli anni 1997 – 1999 ha frequentato a Modena l’Accademia e negli anni 1999 -2003 a Roma la Scuola Ufficiali Carabinieri.

Il Ten. Col. Migliozzi è in possesso della Laurea in Giurisprudenza, della Laurea in Scienze Politiche e della Laurea in Scienza sicurezza interna ed esterna e abilitato all’esercizio della professione forense d ha conseguito Master di I e II Livello.

Tra gli incarichi svolti da Gianluca Migliozzi, con il grado di Tenente da set 2003 ad ago 2005 Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bologna Borgo Panigale, con il grado di Capitano da nov. 2009 a set. 2013 Comandante della Compagnia Carabinieri di Casoria (NA) ed infine da Ufficiale Superiore dell’Arma dei Carabinieri dal ser 2013 ha svolto servizio al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il Capitano Andrea Barbieri, Comandante della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro

Il Cap. Andrea BARBIERI è nato il 18/11/1981 ed è originario di uno dei 14 comuni “storici” dei Castelli Romani.

In precedenza ha prestato servizio, in qualità di ufficiale di complemento, in Aeronautica Militare presso il 4° Stormo Caccia Intercettori di Grosseto.

Successivamente, dopo il congedo dall’ ”Arma Azzurra”, ha frequentato il 9° Corso Biennale Allievi Marescialli dei Carabinieri al termine del quale è stato destinato al 5° Battaglione Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna.“

Il Cap. Andrea BARBIERI, proseguendo nello Status di militare, ha frequentato il 190° corso dell’Accademia Militare di Modena e, successivamente, la Scuola Ufficiali dei carabinieri di Roma, dove si è laureato in Giurisprudenza presso l’università di Roma Tor Vergata.

Il Tenente Barbieri è alla sua seconda esperienza di comando in ambito territoriale nell’Arma dei Carabinieri, prossimo alla promozione a Capitano (2016), è stato destinato per quattro anni a dirigere la Compagnia dei Carabinieri del Valdarno, dopo aver prestato in precedenza servizio per tre anni al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa.

Il Capitano Tommaso Settimio, Comandante della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni.

Il Cap. Tommaso SETTIMIO è nato a Taranto l’11/01/1989. Il Cap. SETTIMIO negli anni 2007 – 2009 ha frequentato il 189° Corso dell‘Accademia Militare di Modena per la formazione di base degli ufficiali dell‘Arma dei Carabinieri e negli anni 2009 – 2012 la Scuola Superiore dell’Arma dei Carabinieri.

Il Cap. Tommaso SETTIMIO, nel 2012 con il grado di Tenente svolge servizio in qualità di comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Palagonia (Catania) e dall’11 settembre 2016 con il grado di Capitano è Comandante della Compagnia di Voghera sino al 28 set 2018, data in cui gli viene conferito altro importante incarico.