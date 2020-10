Reggio Calabria e le sue eccellenze finiscono sulla Tv in Giappone: Gelato Cesare con il Bergamotto e il Mango di Catona non poteva mancare

1 Ottobre 2020 16:45

I media giapponesi hanno realizzato un servizio in riva allo Stretto: tra le eccellenze è stato menzionato Gelato Cesare con un particolare focus sul Bergamotto di Reggio Calabria e sul Mango di Catona

Reggio Calabria è tra le migliori vetrine d’Italia nel mondo. A dimostrazione di ciò lo conferma il servizio realizzato dalla tv giapponese NHK che ha trasmesso nel corso di un programma un video realizzato dal reggino (ma residente in Giappone) Andrea Caracciolo sulle eccellenze della città calabrese dello Stretto. Bellezze paesaggistiche, ma non solo: i giornalisti nipponici infatti hanno sottolineato l’importanza della tradizione culinaria reggina, facendo anche un particolare riferimento su Gelato Cesare. Il chioschetto verde, situato all’inizio del Lungomare Falcomatà, ha raggiunto ormai una fama che supera i confini regionali e nazionali. Molto apprezzati in maniera significativa sono soprattutto i gelati e i sorbetti realizzati con il Bergamotto di Reggio Calabria e il Mango di Catona. Tutti prodotti locali dall’altissima qualità, in grado di soddisfare ogni tipologia di clientela.