Reggio Calabria, tragedia a Palmi per la morte di una giovane mamma stroncata da un infarto [NOME, FOTO e DETTAGLI]

7 Ottobre 2020 11:55

Reggio Calabria, tragedia a Palmi: Mimì Saffioti lascia marito e figlia piccola

Una tragedia ha scosso in queste ore la popolazione di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Una giovane donna, moglie e mamma, Mimì Saffioti, è deceduta stroncata da un infarto. Mimì lascia marito e figlia di pochi mesi. Tanti i messaggi inviati sui social da amici, parenti e conoscenti increduli per la tragica scomparsa della donna e tanti i messaggi di cordoglio rivolti al marito e alla piccola bimba che ora dovrà continuare il suo cammino senza la fondamentale guida della madre che è stata strappata alla vita e non potrà porgerle la mano fisicamente ma sarà sempre al fianco della sua piccola.