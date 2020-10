Reggio Calabria, il Comune annuncia l’arrivo delle cartelle della TARI [DETTAGLI]

21 Ottobre 2020 16:23

Reggio Calabria, il pagamento della Ta.Ri. potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in due rate

L’ufficio stampa della Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. di Reggio Calabria comunica che “sono in distribuzione gli avvisi di pagamento relativi all’ ACCONTO Tassa Rifiuti anno 2020 (Ta.Ri.), pari al 75% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell’anno precedente a quello d’imposta, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2019. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in due rate alle seguenti scadenze:

prima rata: 31 ottobre 2020

seconda rata: 30 novembre 2020

ovvero rata unica: 31 ottobre 2020.

L’importo di saldo-conguaglio per l’anno 2020 sarà elaborato sulla base delle tariffe di futura approvazione da parte del Consiglio Comunale e la scadenza è prevista in data 31.12.2020. Se il contribuente non riceve l’avviso, può scaricarlo dal sito web”.