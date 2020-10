Superenalotto, Reggio Calabria protagonista con un “5” da oltre 13mila euro

12 Ottobre 2020 15:54

Reggio Calabria può celebrare un “5” centrato nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di sabato 10 ottobre ha regalato al fortunato vincitore 13.646,96 euro. La giocata vincente è stata realizzata presso il Superenalotto Edicola Tabacchi di via Aschenez 2G. Il prossimo concorso, in programma domani, vedrà un Jackpot di 50,7 milioni. L’ultima sestina vincente è stata realizzata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.