Reggio Calabria, la strada di Contrada Morloquio torna ai limiti della praticabilità: era stata “riparata” solo qualche mese fa [FOTO]

27 Ottobre 2020 12:24

Reggio Calabria, la strada è tornata ad essere una groviera pericolosa per i residenti di Contrada Morloquio

La strada di Contrada Morloquio sulle colline di Ravagnese a Reggio Calabria, versa nuovamente in condizioni pietose. Nonostante sia anche l’unica via d’accesso a numerose abitazioni oltre che alla comunità alloggio Villa Sant’Elia, rasenta nuovamente i limiti della praticabilità a causa di una enorme perdita d’acqua che qualche mese fa era stata riparata in modo evidentemente molto superficiale, tanto da tornare peggio di prima nel giro di pochissimo tempo.

La strada era rimasta anche chiusa per un giorno intero per consentire ai tecnici di intervenire e riparare la perdita, ma purtroppo nonostante i numerosi disagi che i residenti hanno dovuto subire lasciando le macchine lontano dalle abitazioni, la perdita è ritornata dalla giornata idi eir, molto peggio di prima. Adesso a distanza di pochissimi mesi, la perdita è tornata a riempire le voragini che si sono create essendo una strada sterrata e molto frequentata.

Il sospetto dei residenti è che come in tutte le cose, a Reggio si intervenga quando si arriva al disastro, a questo punto la domanda sorge spontanea: “noi residenti dobbiamo aspettare che crolli, sperando che non succede quando qualcuno si trovi a transitare, prima di avere una strada, ripetiamo l’unica via d’accesso, percorribile in condizioni umane?“.