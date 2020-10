Reggio Calabria, Siclari (FI): “un plauso al Prefetto Mariani per lo sblocco della crisi del Gom legata alla carenza di organico”

27 Ottobre 2020 16:26

“Da Senatore del Collegio e prima ancora da medico non posso che esprimere tutto l’apprezzamento possibile per quanto fatto da S.E. il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani per consentire al GOM, Grande Ospedale Metropolitano, di superare la crisi legata alla carenza di organico che, stante la pandemia in atto e l’ondata di contagi, avrebbe potuto brevemente trasformarsi in una situazione drammatica per l’assistenza sanitaria nella nostra Città Metropolitana”, è quanto afferma il senatore di Forza Italia, Marco Siclari. “Si è trattato di un lavoro in sordina ma efficace e puntuale che è riuscito in poco tempo a raggiungere l’obiettivo sperato. Non resta che dire grazie a S.E. e ribadire il plauso per la grande professionalità e la straordinaria sensibilità dimostrata per il territorio”, conclude.