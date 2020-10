Elezioni Reggio Calabria, seggi aperti per la sfida Minicuci-Falcomatà: è il primo ballottaggio della storia della città

4 Ottobre 2020 07:01

E’ una giornata storica per Reggio Calabria, chiamata per la prima volta nella sua storia al ballottaggio per eleggere il proprio Sindaco. A sfidarsi sono Antonino Minicuci del Centrodestra e Giuseppe Falcomatà del Centrosinistra. Due settimane fa, al primo turno, Falcomatà s’è fermato al 37,17% delle preferenze conquistando 35.109 voti, mentre Minicuci ha raggiunto il 33,69% pari a 31.820 voti. L’affluenza alle urne è stata del 66,86%, con 98.331 votanti sui 147.063 aventi diritto. E oggi proprio quello dell’affluenza sarà il primo dato (ore 12, 19 e 23) che consentirà di avere alcune indicazioni utili in vista del voto. I seggi sono aperti dalle 7:00 di stamattina e si potrà votare fino alle 23 di oggi e poi ancora domani, Lunedì 5 Ottobre, dalle 7:00 alle 15:00, quando inizierà lo spoglio.