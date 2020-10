Reggio Calabria, piove e l’eterno cantiere delle scale di Via Fiume diventa una grande cascata [FOTO]

27 Ottobre 2020 13:10

Reggio Calabria, le scale di Via Fiume dopo la pioggia di questa mattina sono diventate vere e proprie cascate

Questa mattina un violento temporale con forte pioggia e fulmini si è abbattuto sulla città di Reggio Calabria. E’ bastato un forte acquazzone per rendere le scale di Via Fiume, eterno cantiere bloccato da anni, delle vere e proprie cascate come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo inviateci da un lettore di StrettoWeb. Le condizioni delle scale rappresentano un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini che non solo non posso usufruire del passaggio, ma rischiano anche di farsi male nel caso in cui dovesse staccarsi il cemento o quel che resta dei i mattoni che compongono la scalinata.