Ennesimo sbarco a Reggio Calabria: 67 migranti appena giunti al Porto, visite mediche e tamponi in corso [FOTO LIVE]

19 Ottobre 2020 15:47

Reggio Calabria: i migranti sono sbarcati intorno alle ore 13 al Porto

Sono sbarcati al Porto di Reggio Calabria intorno alle ore 12:30/13:00, 67 migranti, tra cui diversi bambini, soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza che ha intercettato il barcone al largo e li ha condotti al porto. Una volta sbarcati, i migranti sono in queste ore sottoposti a visite mediche e tamponi per accertare l’eventuale positività al Coronavirus. In base all’esito dei test, verranno distribuiti in apposite e attrezzate strutture. Intanto passeranno la notte in città, in quarantena. Proprio in questi minuti è stato servito un pasto caldo ai migranti.