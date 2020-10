Reggio Calabria, rissa tra clochard e immigrato ubriachi tra piazza Duomo e piazza Carmine: l’intervento della Polizia [VIDEO]

5 Ottobre 2020 11:27

Reggio Calabria, la rissa è stata in pieno centro tra due uomini ubriachi

Paura nella notte a Reggio Calabria, in pieno centro e precisamente tra piazza Duomo e piazza Carmine dove intorno alle ore 23:15 due uomini ubriachi, un clochard e un immigrato, hanno iniziato a litigare in mezzo alla strada. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha dovuto sedare la rissa e dividere i due, facendo attenzione anche alla presenza dei cani del clochard che tentavano di “difendere” il loro padrone. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale uno dei due ubriachi, che dava in escandescenza, per le cure del caso. E’ l’ennesimo episodio di disordine che si verifica negli ultimi mesi nella centralissima piazza Duomo, della “movida” nei mesi invernali: una situazione incresciosa dovuta alla presenza di numerosi clochard e migranti che bazzicano tra i locali in cerca di qualche spicciolo, sempre alticci.