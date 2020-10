Reggio Calabria, scenario da guerra al Rione Marconi: nella notte messe a fuoco montagne di rifiuti, una nube tossica si libera in cielo [FOTO E VIDEO]

22 Ottobre 2020 12:00

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha spento le fiamme, ma al Rione Marconi la vita dei residenti è diventata impossibile

Una scena che purtroppo si torna puntualmente a ripetere nel corso delle settimane. Anche questa notte sono state date alle fiamme le montagne di spazzatura che si sono accumulate col passare dei giorni al Rione Marconi. Nessun controllo avviene nel quartiere situato a pochi chilometri dal centro di Reggio Calabria, una situazione che mette in difficoltà la popolazione residente. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio. In alto le FOTO del rogo che ha liberato nell’aria un’enorme nube tossica, in basso invece il VIDEO delle operazioni.